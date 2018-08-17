В Швейцарии запретили дизельные Porsche и Mercedes-Benz

Власти Швейцарии запретили постановку на учёт новых автомобилей Porsche и Mercedes-Benz с дизельными двигателями.

Причиной запрета, под который попали минивэны Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым дизелем, кроссоверы Porsche Macan и Porsche Cayenne с 3- и 4,2-литровыми дизелями соответственно, стало несоответствие моторов экологическим стандартам.

Автомобили, поставленные на учёт до 17 августа, можно эксплуатировать при условии, что автопроизводители доработают моторы до требуемого уровня экологической чистоты, передает УНИАН.



