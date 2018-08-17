Ученые: Пассивное курение так же опасно, как и обычное

Американские учёные выяснили, что постоянное пассивное курение в раннем возрасте существенно повышает шансы на развитие тяжёлых болезней лёгких.

Одним из самых распространённых заболеваний стала ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, настигающая пассивных курильщиков во взрослом возрасте, когда "подсаживается" иммунитет и организм не так сильно противостоит шлакам и токсинам, пишет life.ru со ссылкой на Science Direct.

Пассивное курение во взрослом возрасте оптимизма не добавит — точно так же, как и традиционное курение, при котором человек употребляет от пяти до десяти сигарет в день, курение пассивным способом провоцирует целый ряд тяжёлых заболеваний, включая болезни сосудов, сердца, лёгких и даже головного мозга. Для этого не обязательно постоянно дышать табачным дымом — всего 10 часов в неделю с пассивными курильщиками будет достаточно, чтобы значительно сократить продолжительность жизни и увеличить шансы на попадание в больницу.