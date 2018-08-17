Студентка из Бразилии Даниэль Брин в 22 года уже успела обзавестись целой кучей долгов. Семья её небогатая, поэтому выплачивать их кроме неё самой никто не может. Она даже устроилась на работу на неполный рабочий день, чтобы не пропускать учёбу, но это не спасло ситуацию. От отчаяния она решила продать свою девственность на аукционе за $1 млн.
Даниэль никогда не была на свиданиях, поэтому она застенчивая и не знает, как себя вести с мужчинами. Выставляя своё самое ценное на продажу, она понадеялась, что её купит какой-нибудь порядочный мужчина.
"Я переживаю, как всё пройдёт. Надеюсь, что покупатель окажется джентльменом. Мне страшно, но другого выбора у меня нет. Я очень хочу расплатиться с долгами и купить своей семье дом".
Как сообщает Daily Mail, 22-летняя студентка планирует обеспечивать всем самым необходимым свою мать и младшую сестрёнку, а большую часть суммы вложить в выгодный бизнес. Таким образом она хочет обезопасить себя.
На первое свидание девушка собирается идти с телохранителем, чтобы ничего не случилась. О своём намерении Даниэль рассказала только лучшей подруге, которая так же, как и она, переживает. На всех фото она замазала себе лицо во избежание преждевременных нападков знакомых. Но на случай, если выгодное предложение всё же поступит, расскажет обо всём матери, пишет life.ru.
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