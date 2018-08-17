В России хотят ужесточить правила усыновления: число детей в приемной семье сократят до трех

Минпросвещения России подготовило законопроект, который с 1 января 2020 года должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех.

"При усыновлении ребенка численность детей в семье усыновителя (усыновителей) не должна превышать трех человек, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе", - отмечается в тексте законопроекта.

Как говорится в пояснительной записке к документу, срок вступления в силу новой нормы намечен на 1 января 2020 года, пишет ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8. "Данная норма имеет рекомендательный характер, и реально количество детей в приемных семьях значительно превышает указанное число", - подчеркивается в материалах.

В них также отмечается, что большая часть субъектов РФ (51) поддерживает указанное ограничение. "В качестве обоснования указанного ограничения <…> субъекты РФ указывают, что ограничение численности детей-сирот <…> будет способствовать более успешному воспитанию и образованию детей <…>, позволит снизить риски возврата детей в организации для детей-сирот", - говорится в пояснительной записке.

Накануне глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила о планах по ужесточению норм закона, связанных с усыновлением, и, в частности, требований к усыновителям. Она объяснила это тем, что небрежность в этом вопросе нередко приводит к насилию и убийству приемных детей в новых семьях. На сегодняшний день, по информации Минпросвещения, в банке данных детей-сирот находится 48 тыс. анкет.