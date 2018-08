По данным местных СМИ, среди пострадавших есть дети, а также те, кто получил достаточно тяжёлые травмы головы, позвоночника и шеи. Точное число пострадавших, а также информация об их состоянии, всё ещё выясняется, передает life.ru.

По предварительным данным, причиной обрушения стали погодные условия. Якобы сильный ветер мог снести металлические опоры, в результате чего шатер сложился прямо внутрь.

— Это больше похоже на несчастный случай из-за внезапного урагана, пришедшего как будто из ниоткуда, — комментирует местному телеканалу глава противопожарной службы округа Блант Дональд Айви.

NEW pics from moments after the tent collapse during Traditions Bank stockholder meeting at Traditions Park in Hayden pic.twitter.com/dGtMBqcUPs