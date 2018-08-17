Огромный шатер обрушился на головы людей в Алабаме, есть пострадавшие

Инцидент произошел в парке американского города Хайден (штат Алабама). Огромный шатёр, установленный для праздника, обрушился на головы посетителей. В момент ЧП под тентом находились до 400 человек. Как минимум 12 из них были госпитализированы с различными травмами.

По данным местных СМИ, среди пострадавших есть дети, а также те, кто получил достаточно тяжёлые травмы головы, позвоночника и шеи. Точное число пострадавших, а также информация об их состоянии, всё ещё выясняется, передает life.ru.

По предварительным данным, причиной обрушения стали погодные условия. Якобы сильный ветер мог снести металлические опоры, в результате чего шатер сложился прямо внутрь.

— Это больше похоже на несчастный случай из-за внезапного урагана, пришедшего как будто из ниоткуда, — комментирует местному телеканалу глава противопожарной службы округа Блант Дональд Айви.