Google откроет первый фирменный магазин электроники

Google планирует открыть первый фирменный магазин электроники в Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune.

В первую очередь там будут продаваться фирменные продукты: смартфоны Google Pixel, ноутбуки Pixel Book и смарт-часы, которые будут показаны на ближайшей презентации. Кроме того, в этом магазине могут быть устройства сторонних компаний на операционных системах Google: OS Android, Wear OS и Chrome OS, пишет life.ru.

Это будет двухэтажное помещение площадью в 14 тысяч квадратных футов. Отмечается, что магазин будет расположен рядом со штаб-квартирой компании в Чикаго.

Открытие фирменного магазина станет большим шагом для Google как для производителя электроники. Ранее компания дважды собиралась открыть магазин в Сан-Франциско и Нью-Йорке.