В Молдове откроют Дневные центры для детей в возрасте до трех лет

В Молдове будут созданы дневные центры по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Это предусмотрено Постановлением об утверждении Типового положения об организации и функционировании Социальной службы "Дневной центр по уходу за детьми в возрасте от 4 месяцев до 3 лет".

Центры будут созданы органами местной публичной власти и в них будут размещены до 12 детей. Служба создана с целью социальной и семейной интеграции (реинтеграции) детей, а также в целях предупреждения разлучения детей с семейной средой, передает Молдпрес.

Дети будут приняты в дневные центры на основании заявления родителя или лица, на попечении которого они находятся. В центрах дети будут получать помощь в формировании необходимых для жизни навыков и развитии познавательных способностей, навыков общения и культуры поведения.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, начиная с 2011 года, такие центры были протестированы в муниципиях Кишинев, Бельцы, а также в Глодянах. Центры предназначены для матерей-одиночек и семей в кризисной ситуации.