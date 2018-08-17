Германия и Греция договорилась о возвращении мигрантов

Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Германии, сообщает DPA.

Соглашение между двумя странами касается искателей убежища, за которых Греция несет ответственность в соответствии с правилами Европейского Союза, а именно тех, кто высадился на греческом побережье, прежде чем попасть в Германию, и попросил там убежища.

Соглашение было согласовано в принципе, но формально еще не подписано. Пресс-секретарь немецкого МВД отметила, что остается финализировать один документ, передает Корреспондент.

По ее словам, Германия также ведет переговоры о подобном соглашении с итальянским правительством.