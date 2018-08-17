На Урале молодой отец до смерти забил годовалого сына за разбросанную еду

Следственные органы Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, который до смерти избил своего годовалого сына, сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР в пятницу.

По данным следствия, обвиняемый 9 августа ударил ребёнка кулаком, после чего швырнул на диван. Мальчика доставили в больницу без сознания с ушибом головного мозга, а через неделю он умер, пишет life.ru.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Ведётся судмедэкспертиза, по итогам которой обвинение могут ужесточить.

Суд арестовал обвиняемого на два месяца. Свою вину мужчина признал. Расследование взято на контроль главой Следственного управления СК РФ по Челябинской области.