В Instagram появилась страница киевских бездомных

В Instagram киевлянин создал страницу от имени людей, без жилья, и тех, кто нуждается в финансовой помощи.

Так автор решил привлечь внимание к тем, кто волей несчастного случая оказался на улице или попал в тяжелую жизненную ситуацию. К снимкам прилагаются также душераздирающие истории людей, передает Корреспондент.

Многие "герои" страницы тяжело работают за копейки, чтобы содержать больных близких, или самих себя. Некоторых семья выбросила на улицу, и они там борются за выживание.

Главным кредо страницы и его подписчиков является фраза "мы здесь помогаем людям".