В Израиле создали мороженое с каннабисом

Управление известной многим израильтянам и туристам Еврейского государства сети кафе Vaniglia решило пополнить свой и без того широкий перечень доступных вкусов мороженого ароматом марихуаны

Как сообщает JTA, новый вкус поступил в заведения Vaniglia, которых по стране насчитывается более десятка, с марта, передает mignews.ru.



Правда, к сожалению любителей "травки", в этом десерте никаких наркотических веществ нет – от каннабиса в мороженом можно найти только терпены и аромамасла, придающие ему зеленый цвет и частично запах. Также в "букет" входит смесь определенных трав и орехов.



"Люди не знают, каков на вкус каннабис, потому что они не едят марихуану. При создании аромата каннабиса для мороженого, я изучил марихуану, узнав о содержащихся в ней терпенах и аромамаслах. Так я и создал мороженое, которое, на мой взгляд, имеет вкус каннабиса", - поделился с порталом NoCamels основатель сети Итай Рогозинский.



По его словам, новый вкус никого не оставит безразличным – его можно только либо любить, либо ненавидеть.



Впрочем, стоит отметить, что Vaniglia не стала пионером на поприще "конопляного мороженого". Так, заведение The Hop из американского Эшвиля подает посетителям этот десерт с добавлением каннабидиола - применяемого в медицине вещества, которое оказывает седативный и ряд других терапевтических эффектов. А вот руководство Drip из штата Орегон и Cann Eye Dream из Калифорнии пошло еще дальше и добавили в состав своего мороженого основное наркотическое вещество марихуаны - тетрагидроканнабинол.