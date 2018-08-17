В Туркменистане запретили закрашивать седину

С некоторых пор представителям сильного пола ограничили спектр услуг в парикмахерских столицы Туркменистана.

Теперь мужчины в возрасте не смогут закрасить седину, а представителям сильного пола помоложе стали отказывать в возможности выстричь узор на голове, пишет MIGnews.com.



И это прихоть отнюдь не салонов красоты Ашхабада – директива о мужских стрижках поступила из самой прокуратуры, сообщает радио "Азатлык" со ссылкой на сотрудника одной из парикмахерских.



Конкретная причина такого "модного приговора" не ясна, однако некоторые источники связывают запрет на окраску волос с изменением имиджа президента Гурбангулы Бердымухамедова – с некоторых пор 61-летний глава государства перестал маскировать седину.



Стоит отметить, что ранее в этом году местные власти решили бороться и с осветлением волос среди населения. Однако "войну" со стилем Туркменистан проиграл и теперь местные жительницы вновь свободно могут становиться блондинками.