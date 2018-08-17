Открытия Zeppelin: яркие страницы из досье КГБ-шника - "эксперта в сфере безопасности" Росияна Василой

В гражданское общество Молдовы проникли бывшие агенты советского КГБ, надевшие на себя "про-европейские" маски. Таким примером является дело "эксперта в сфере безопасности" Росияна Василой, бывшего замглавы Пограничной службы и человека, занимавшего высокие должности в Пограничной полиции, когда во главе правительства был Влад Филат, позже приговоренный к тюремному заключению за коррупцию.

Новое расследование портала Zeppelin представило документы из досье Василой, связанного с приговоренным олигархом Вячеславом Платоном (также завербованным российскими секретными службами), а также с бывшим полицейским Георге Петик.

Комиссия по найму КГБ МССР зачисляет Росияна Василой в возрасте 17 полных лет в ряды КГБ СССР и отбирает его для зачисления в Высшую пограничную школу КГБ Москвы, "с красным знаменем и Орденом октябрьской революции", - отмечает Zeppellin.

"Согласно документу, подписанному генералом КГБ, Василой Росиян был обследован медицинской военной комиссией КГБ МССР и в последней инстанции «комиссии по найму КГБ МССР". Нанятый Росиян Василой был приглашен в вышеназванную комиссии КГБ и утвержден к зачислению в ряды КГБ СССР, рекомендованный как человек с "хорошим поведением в школе, активный на уроках, быстро усваивающий материал, с хорошо развитой памятью, внимательный на практических уроках, прямолинейный и честный, достигающий результатов благодаря своей настойчивости и трудолюбию". В то же время, комиссия подчеркивает, что нанятый "устойчив к плохому влиянию», "пользуется уважением своих одноклассников, принимает активное участие в комсомольской жизни, занимая в организации руководящую должность организатора и отвечает за физическую подготовку комсомольцев", говорится в расследовании.

После окончания Высшей пограничной школы Москвы в рамках КГБ, реорганизованной со временем в ФСБ, Росиян Василой переводится в Кишинев.

"20 июня 1994 года. Тем временем Росиян Василой успешно заканчивает Высшую пограничную школу Москвы в рамках КГБ, реорганизованной со временем в ФСБ. Генерал-лейтенант В. Ботанцев, командир воинской части 2462 Москвы отправляет его обратно в Кишиневе письмом с государственным гербом России в распоряжение того же КГБ, реорганизованного в Министерство национальной безопасности Молдовы", - пишет Zeppelin.

В Молдове Василой выполнил много задач по приказу ФСБ. Наряду с другими задачами по сбору и отправке в Москву внутренней информации ведомства по пограничному контролю Кишинева, другой важной миссией Василой была вербовка новых агентов ФСБ. 1 сентября 2009 года, 18 лет после объявления независимости Молдовы от Москвы, Росиян Василой, глава Аппарата гендиректора Пограничной службы, отправляет в Москву, в ту же школу КГБ, которую закончил он сам в 1994 году, и которая позже была переименована в Пограничную академию ФСБ, молдавского пограничника Георге Петик, чье имя мы призываем вас запомнить. Молдавский пограничник соглашается стать агентом шпионской службы России, что подтвердили даже в ФСБ, - пишет портал.

Цитируемый источник также отмечает, что куратором в рамках ФСБ Росияна Василой и Вячеслава Платона является генерал ФСБ Олег Подолко, названный почетным консулом Молдовы в России.