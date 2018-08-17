В честь своего 60-летия Мадонна опубликовала видео своего выступления на ежегодном балу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В текущем году звезда стала единственной, кто выступил на мероприятии.
Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале артистки в день ее рождения, пишет Корреспондент.
Бал MET Gala, посвященный связи моды и религии, состоялся еще в мае.
Певица появилась на большой лестнице с балетом в монашеских рясах. Там же и происходило выступление. Мадонна исполнила Ранний хит Like A Prayer и новый трек Beautiful Game.
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