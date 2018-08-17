Apple откажется от iPad Mini в этом году

Apple не выпустит обновлённый iPad Mini в 2018 году. У "яблочной" компании нет никаких планов насчёт этой линейки планшетов. Об этом сообщает Digitimes в исследовательском отчёте.

Вместо этого она покажет два обновлённых iPad Pro — с диагоналями экрана в 12,9 и 11 дюймов. Сообщается, что у этих гаджетов будет разъём USB-C с поддержкой быстрой зарядки и система 3D-сканирования лица Face ID. С её помощью планшеты распознают лицо владельца и поддержат элементы дополненной реальности, пишет life.ru.

Презентация "яблочной" компании состоится в сентябре этого года. Вместе с новыми iPad Pro Apple покажет три новых iPhone и объявит о дате выхода беспроводной зарядки AirPower.