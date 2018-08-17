Группа молдавских педагогов инициировала петицию, в которой просят правительство увеличить зарплату педагогических кадров не менее, чем на 50%, а также удвоить оплату труда вспомогательного персонала в школах и детских садах. Они намерены подать петицию в правительство 5 сентября этого года и будут ждать ответа до октября.
По случайному совпадению в этот же день Майя Санду на своей странице в Фэйсбуке пообещала, что когда придет к власти, увеличит зарплаты учителей на 50%. В материале, опубликованном изданием Ziarul Național, содержится размер зарплат педагогов с 2012-й по 2018 год.
Так, в 2012 году средняя зарплата в сфере образования составляла 3 024 лея, в то время, как средняя зарплата по экономике была 3 477 леев. Учитель получал тогда в среднем 3 418 лея.
В последующие годы, когда министерством просвещения руководила Майя Санду, зарплата учителей снизилась до 89,9% от размера средней зарплаты по экономике в 2014 году, хотя и тогда были повышения оплаты труда.
Если в 2012 году средняя зарплата учителя составляла 3 418 леев, в 2013 году - 3 402 лея, в 2014 – 3 751 лей, 2015 – 4 330 леев, 2016 – 4 669 леев, 2017 – 4 957 леев, а в 2018 году – 5 572 леев.
После индексации на 8% зарплат учителей, утвержденной правительством Павла Филипа, которая начнет применяться с 1 сентября этого года, отплата труда в сфере образования вырастет в среднем на 417 леев.
К примеру, зарплата педагогических кадров второй дидактической степени увеличится в среднем на 391,2 лея. Индексация применяется в зависимости от стажа и начинается с 368,2 лея, достигая 420,8 лея для тех, у кого большой стаж.
За первую дидактическую степень индексация в среднем составит 417,5 лея, от 394,5 лея до 447,1 лея. За высшую степень средняя индексация составляет 442,8 лея, то есть от 420,8 лея до 473,4 лея для тех, у кого большой стаж.
Комментарии
- Скандал в летнем лагере "Трандафирул": вожатые, избившие детей, работали незаконно
- В Молдове откроют Дневные центры для детей в возрасте до трех лет
- Вспышка кори в Молдове. Чем опасно заболевание?
- Число больных корью растет: заболели 86 детей, больше 60 из них госпитализированы
- Тревожная статистика: врачи все чаще находят рак кожи у жителей Молдовы
- В Молдове растет угроза распространения кори: один больной ребенок может заразить 18 детей
- Внимание, водители: столичная улица Петру Мовилэ будет перекрыта на два дня
- С начала года в Кишиневе зафиксировали 143 случая энтеровирусных заболеваний
- С начала года свыше 150 тысяч туристов посетили отечественные пансионаты, базы отдыха и гостиницы
- Около семи тысяч граждан получили укрытие от солнце и помощь в палатках спасателей
- Смотреть надо не на волчок: актер объяснил, что произошло в финале фильма "Начало"
- Итальянцы потребовали отставки главы МВД: после обрушения моста в Генуе он пошел на вечеринку
- Корь в Молдове: премьер созвал заседание Национальной комиссии общественного здоровья
- Доклад Пентагона: Китай отрабатывает удары по целям США
- Ученые назвали новую опасность, связанную с ожирением
- Двое охранников одесского ночного клуба регулярно нападали и грабили туристов
- Мужчина умолял полицию найти пропавшую жену и дочек, которых сам же убил
- Тревожная статистика: врачи все чаще находят рак кожи у жителей Молдовы
- Совпадение?! Девичья фамилия супруги Россиана Василой - Платон, точно как у его коллеги по школе КГБ Вячеслава Платона
- Таинственная незнакомка вручила японцу миллион и исчезла
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com