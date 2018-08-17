Эволюция средней зарплаты учителей: если в 2012 году она составляла 3418 леев, то в 2018 - 5572

Группа молдавских педагогов инициировала петицию, в которой просят правительство увеличить зарплату педагогических кадров не менее, чем на 50%, а также удвоить оплату труда вспомогательного персонала в школах и детских садах. Они намерены подать петицию в правительство 5 сентября этого года и будут ждать ответа до октября.

По случайному совпадению в этот же день Майя Санду на своей странице в Фэйсбуке пообещала, что когда придет к власти, увеличит зарплаты учителей на 50%. В материале, опубликованном изданием Ziarul Național, содержится размер зарплат педагогов с 2012-й по 2018 год.

Так, в 2012 году средняя зарплата в сфере образования составляла 3 024 лея, в то время, как средняя зарплата по экономике была 3 477 леев. Учитель получал тогда в среднем 3 418 лея.

В последующие годы, когда министерством просвещения руководила Майя Санду, зарплата учителей снизилась до 89,9% от размера средней зарплаты по экономике в 2014 году, хотя и тогда были повышения оплаты труда.

Если в 2012 году средняя зарплата учителя составляла 3 418 леев, в 2013 году - 3 402 лея, в 2014 – 3 751 лей, 2015 – 4 330 леев, 2016 – 4 669 леев, 2017 – 4 957 леев, а в 2018 году – 5 572 леев.

После индексации на 8% зарплат учителей, утвержденной правительством Павла Филипа, которая начнет применяться с 1 сентября этого года, отплата труда в сфере образования вырастет в среднем на 417 леев.

К примеру, зарплата педагогических кадров второй дидактической степени увеличится в среднем на 391,2 лея. Индексация применяется в зависимости от стажа и начинается с 368,2 лея, достигая 420,8 лея для тех, у кого большой стаж.

За первую дидактическую степень индексация в среднем составит 417,5 лея, от 394,5 лея до 447,1 лея. За высшую степень средняя индексация составляет 442,8 лея, то есть от 420,8 лея до 473,4 лея для тех, у кого большой стаж.