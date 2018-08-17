"Мы все помним последствия той стихии (Обилены, Немцены, Котул Морий), но немногие знают, кто на этом нажился - настоящие герои, обогатившиеся на проблемах и нуждах людей", - говорится в одной из публикаций на странице Развития и проблем Хынчешт в Facebook.

"В результате наводнений, компании, занявшиеся строительством нового села Котул Морий были связаны с бывшим председателем Хынтчештского района, нынешним депутатом Григоре Кобзаком и с еще одним героем района - Владом Филатом. Огромные суммы денег, полученные за счет финансовой помощи от Румынии и Грузии. В то же время, господин Кобзак цимент, подаренный Румынией, продавал в собственном магазине. Об этом помнят жители Хынчешт. Как же ему объяснить, насколько он искренний и честный,"- отмечает цитируемый источник.