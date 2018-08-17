Доклад Пентагона: Китай отрабатывает удары по целям США

Китайские военные вероятно оттачивают удары по американским целям и их союзникам в Тихом океане, считают в Пентагоне. Страна реформирует армию, уделяя много внимания ее способности обеспечивать интересы Китая на других континентах, отмечают в американском военном ведомстве.

Амбициям Китая по усилению его международного влияния и шагам, которые он для этого предпринимает, посвящен ежегодный доклад Пентагона, адресованный конгрессу.

Как говорится в документе, китайские лидеры считают первые два десятилетия XXI века "периодом стратегических возможностей". В рамках проекта "Один пояс - один путь" страна стремится расширить свое экономическое влияние и конвертировать его в политическое, передает ВВС.

Чтобы это сделать, Китай проводит одну из самых масштабных реформ в истории китайской армии, уделяя особое внимание "морской и информационной составляющей, воздушным атакам, переброске сил на дальние дистанции и кибероперациям", пишут эксперты Пентагона.

Отдельное направление армейской реформы - новые виды учений. "За последние три года китайская армия резко расширила зону действия своих бомбардировщиков, набирая опыт действий в критически важных морских регионах и вероятно оттачивая удары по целям США и их союзников", - считают американские военные.

В Пентагоне затрудняются сказать, какой сигнал Китай хочет послать другим странам полетами бомбардировщиков над потенциальными зонами военных действий.

Возможно, китайская армия стремится показать "способность наносить удары по силам США и союзников и их военным базам в западном Тихом океане, включая Гуам", говорится в докладе. Кроме того, проводится организационная реформа сухопутных сил. Их командиров учат "сражаться и побеждать", отмечают в американском военном ведомстве.

"Цель этих реформ - создание более мобильной, модульной и смертоносной наземной силы", - говорится в документе. По оценкам Пентагона, военный бюджет КНР в течение следующих 10 лет должен быть увеличен в 10 раз - до 240 млрд долларов.