Итальянцы потребовали отставки главы МВД: после обрушения моста в Генуе он пошел на вечеринку

Итальянцы призвали отправить в отставку вице-премьера, главу МВД Маттео Сальвини. В ночь на среду, после обрушения моста в Генуе, в результате чего погибли 38 человек, он был на банкете, который устроили его соратники из партии «Лига Севера» в городе Катания на Сицилии.

Фотографии улыбающегося политика с тортом, на котором изображен он сам, появились в соцсетях и вызвали критику пользователей, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Почему он не отменил этот ужин и не поехал в Геную?», «Министр, который в такие часы предпочитает веселиться со своими товарищами по партии, должен уйти в отставку», — писали итальянцы.

Глава демократической партии Италии Маттео Орфини написал в твиттере, что поведение министра внутренних дел — это удар для страны, передает meduza.io.

Сам Сальвини назвал «шакалами» тех, кто нападает на него, и заявил, что это была его официальная поездка. Он утверждает, что на Сицилии встречался с мэрами и руководителями общественных организаций и обсуждал с ними, в частности, борьбу с мафией.