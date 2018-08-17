Смотреть надо не на волчок: актер объяснил, что произошло в финале фильма "Начало"

Актер Майкл Кейн, снявшийся в фильме «Начало», рассказал, что на самом деле произошло в финале картины. Оказывается, чтобы понять концовку, нужно смотреть не на волчок главного героя Доминика Кобба (Леонардо ди Каприо), а на персонажа Кейна.

В финале Кобб запускает волчок, с помощью которого он проверял, находится ли он в реальности (если волчок не падает, значит он застрял во сне), но не глядя на него уходит к своим детям. На последних секундах камера наводится на волчок — и тот не успевает упасть до того, как фильм закончится.

Из-за этой сцены многие фанаты фильма гадали, в реальности ли на самом деле Кобб. Майкл Кейн, сыгравший в «Начале» Майлса, тестя Кобба, через восемь лет после выхода фильма рассказал, что сначала сценарий его тоже озадачил.

«Я сказал [режиссеру и сценаристу „Начала“ Кристоферу Нолану]: „Я не понимаю, где тут сон, а где реальность“, — вспомнил Кейн. — А он ответил: „Ну, когда ты появляешься в сцене, это реальность“. Вот и все — если я там, это реальность; если нет — сон».

Майлс появляется в финальной сцене — он подзывает детей Кобба. Так что герой ди Каприо в реальности вернулся к своей семье, хоть зрители и не увидели падающий волчок, передает meduza.io.