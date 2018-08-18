Молдавский предприниматель из Германии: Горжусь, что решил вернуться домой

Некоторые наши соотечественники, которые могут себе позволить жить в любой стране мира, решает вернуться домой. Именно такой выбор сделал бизнесмен Андрей Негру, который жил в России и Германии, но решил строить дальнейшее будущее снова в Молдове. Он участвовал в Конгрессе диаспоры, прошедшем в столице.

"На днях я узнал, что в Кишиневе будет проходить такой Конгресс и решил, что обязательно приму в нем участие. До 2012 я жил в России, а после этого моя семья переехала в Германию. Я могу совершенно комфортно жить в любой стране. Но я ощутил, что заграницей мы все равно чужие. Я горжусь тем, что вернулся домой. Приехав в Кишинев, я почувствовал душевное спокойствие»,- сказал Андрей Негруцэ.

В ходе восьмого Конгресса Диаспора, который начался вчера, уроженцы Молдовы, живущие заграницей, обсудили ряд проблем, включая нехватку диппредставительств в некоторых городах, а также сложности в организации выборов.