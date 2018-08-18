Некоторые наши соотечественники, которые могут себе позволить жить в любой стране мира, решает вернуться домой. Именно такой выбор сделал бизнесмен Андрей Негру, который жил в России и Германии, но решил строить дальнейшее будущее снова в Молдове. Он участвовал в Конгрессе диаспоры, прошедшем в столице.
"На днях я узнал, что в Кишиневе будет проходить такой Конгресс и решил, что обязательно приму в нем участие. До 2012 я жил в России, а после этого моя семья переехала в Германию. Я могу совершенно комфортно жить в любой стране. Но я ощутил, что заграницей мы все равно чужие. Я горжусь тем, что вернулся домой. Приехав в Кишинев, я почувствовал душевное спокойствие»,- сказал Андрей Негруцэ.
В ходе восьмого Конгресса Диаспора, который начался вчера, уроженцы Молдовы, живущие заграницей, обсудили ряд проблем, включая нехватку диппредставительств в некоторых городах, а также сложности в организации выборов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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