Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

В возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причина смерти первого чернокожего лидера ООН не называется.

Кофи Аннан стал генсеком ООН в 1997 году и руководил организацией на протяжении десяти лет. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира. Аннан после ухода с должности генсека ООН занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника ООН, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию "Старейшины", созданную Нельсоном Манделой.

Аннан родом из Ганы, он родился в аристократической семье и получил хорошее образование - сперва на родине, а затем в США и Швейцарии. С 1962 года он работал в различных структурах ООН, в том числе руководил миротворческими миссиями организации в Сомали и во время геноцида в Руанде, передает ВВС.