Сотни погибших в Индии из-за самого сильного за 100 лет наводнения

По меньшей мере 324 человек погибли в результате наводнения в штате Керала на юго-западе Индии. Местные власти называют это самым худшим наводнением за последние 100 лет.

Сезон дождей начался в Индии в июне, но число жертв резко выросло именно в последние 24 часа, передает ВВС.

Спасатели борются с последствиями ливневых дождей, которые оставили без крова больше 200 тысяч человек, сейчас они размещены в лагерях.

Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Кералу, чтобы своими глазами оценить масштаб разрушений.

Правительство штата заявило, что многие люди были насмерть раздавлены в результате оползней. Ожидается, что дожди будут продолжаться. Главный аэропорт Кералы может быть закрыт до 26 августа.

В районе бедствия находятся сотни военнослужащих для помощи пострадавшим от наводнения. В спасательной операции принимают участие вертолеты и более 300 лодокю