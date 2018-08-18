Заражение корью в баптистском лагере: расследовать случай взялась полиция

Унгенская полиция проводит уголовное расследование по факту заражения детей корью в баптистском лагере близ села Морений Ной.

Лагерь работал без авторизации и был обустроен на частном участке. Его владелец - помощник пастора баптисткой церкви села Морений Ной Сергей Дубенюк, утверждает, что не берет плату с посетителей лагеря. Когда был обнаружил первый случай заражения корью, в нем находились сто детей.

Мэр Морений Ной утверждает, что неоднократно обращал внимание организаторов лагеря на необходимость получения авторизации на деятельность.

Полиции выясняет обстоятельства, приведшие к заражению детей.

"Данный случай следует рассмотреть во всех аспектах, выяснить, в чем состояла необходимость того собрания в селе. Мы сделали запросы в ряд организаций для проверки законности работы лагеря", - сказал замначальника управления Унгенского ИП Василе Морков.

В селе Морений Ной корью заболели восемь детей. Еще 88 случаев зарегистрировано в Чадыр-Лунгском районе. 63 ребенка госпитализированы.

Для обсуждения ситуации премьер-министр Павел Филип созывает в понедельник заседание чрезвычайной комиссии по вопросам общественного здоровья.