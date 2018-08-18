Стрельба возле Дома культуры в Рышканах: погиб мужчина

39-летний мужчина стал жертвой стрельбы, произошедшей в ходе ссоры. Трагедия случилась накануне поздно вечером в городе Рышканы.

"На террасе возле дома культуры города Рышканы находились двое мужчин 39 и 45 лет. К ним подошли двое других - 26 и 28 лет. Возник конфликт, ссора. 28-летний мужчина достал из сумки огнестрельное оружие и трижды выстрелил", - рассказала пресс-секретарь Рышканского ИП Лилия Харя.

У погибшего три огнестрельных ранения. Мужчина скончался на месте, а участники ссоры скрылись. Вскоре одного из них удалось задержать. Остальные двое - в розыске.



