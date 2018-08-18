Кампания "Доктор для тебя": за две недели врачи приняли почти шесть тысяч человек

Почти шесть тысяч человек приняли бесплатно мобильные группы врачей, которые посещают различные населенные пункты страны в рамках компании "Доктор для тебя". Организовал ее Минздрав, а во врачебные команды вошли офтальмологи, неврологи, эндокринологи и кардиологи.

Более 2300 пациентов из общего числа принятых прошли обследования. Свыше Более 3200 - диагностику на мобильной радиологической установке. Стоматологи приняли 222 ребенка.



В среду мобильные группы врачей побывают в селах Сипотены, Онишканы и Вэлчинец Каларашского района.



Кампания "Доктор для тебя" стартовала две недели назад.

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