Новые требования к перевозке пассажиров в Украине: что изменится и когда?

Украина меняет правила перевозки пассажиров в транспортных средствах. Новые требования будут вводить в три этапа. С 1 января следующего года запретят использование машин, в которых более девяти пассажирских мест.

С 1 января 2020 года с украинских дорог исчезнут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, а с 2021 года вступит в силу запрет на международную перевозку пассажиров без ремней безопасности.

В ходе масштабной проверки транспортных средств украинские инспекторы выявили три тысячи микроавтобусов с различными техническими неисправностями.