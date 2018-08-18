В Польше на "повороте смерти" разбился украинский автобус с туристами, есть погибшие

Польские правоохранители задержали водителя украинского автобуса, в ДТП с участием которого погибли трое туристов, сообщила агентству PAP замглавы окружного прокурора Перемышля Беата Стажецкая-Скшипец.

ДТП произошло в пятницу поздно вечером в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком. Автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Погибли три человека, еще 18 получили ранения, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает агентство со ссылкой на прокуратуру, в воскресенье водителю будут предъявлены обвинения, также решится вопрос об избрании меры пресечения. По предварительным данным экспертов, водитель значительно превысил скорость и не справился с управлением на повороте, передает РИА Новости.