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СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось
// фото: РИА Новости / Карло Альберто Алесси
13:41, 18 Aug 2018
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Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 42 человек, сообщил в субботу новостной телеканал RaiNews24.

Согласно этой информации, которая пока не подтверждена официальными властями, спасателям удалось извлечь из-под завалов тело 42-й жертвы. Ранее в субботу спасатели сообщили, что обнаружили раздавленную бетонными блоками автомашину, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын, передает РИА Новости.

Возможно, речь идет о последней жертве трагедии в Генуе, поскольку в списке пропавших без вести до сих пор оставалось всего одно имя. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии.




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