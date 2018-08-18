Бойцы морской пехоты Мексики обнаружили около 50 тонн наркотиков

В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков в штате Синалоа, сообщает Excelsior.

Находку 16 августа сделали бойцы морской пехоты ВМФ Мексики на двух складах в сельской местности, передает korrespondent.net.

Относящийся к метамфетаминам наркотик был закопан в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках. В ходе разведывательной операции морские пехотинцы также нашли нарколабораторию.

Как отмечает газета, эта партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики. Власти считают, что изъятый наркотик принадлежал картелю Синалоа.