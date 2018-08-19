Беби-бум: в аризонской больнице "одновременно" забеременели 16 медсестер

В медицинском центре Banner Desert Medical Center в штате Аризона сразу 16 медсестер объявили о своей беременности. Фотографии и видео будущих мам опубликовала в Facebook сотрудница госпиталя Эшли Адкинс, также находящаяся в положении.

По ее словам, дети должны появиться на свет в период с октября по январь.

Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал. На следующей неделе они хотят организовать совместный baby shower — вечеринку, на которой будущие матери объявляют пол ребенка и получают подарки.