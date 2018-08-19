В Москве на Башиловской улице нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
По его словам, их нашли на Башиловской улице, дом 1, у магазина "Магнолия". "По предварительным данным, мужчина и женщина ранее состояли в браке", — сообщил собеседник агентства.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила РИА Новости факт происшествия, сообщив, что следователи возбудили уголовное дело и работают на месте. Обстоятельства случившегося, по её словам, выясняются.
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