27-летнего мужчину в бессознательном состоянии обнаружили в машине, припаркованной на одной из улиц на Буюканах. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля два пакетика с желтым порошком, предположительно, наркотиками, и аппарат для их употребления.
"Мы попытались его привести в чувство, но он не реагировал. Рядом с ним в салоне мы нашли бутылку, аппарат для употребления наркотиков, а на переднем сидении нашли два пакетика порошка с веществом желтого цвета растительного происхождения".
В полиции сообщили, что мужчина свою вину признал, но с журналистами он отказался говорить, передает publika.md.
Найденное у задержанного вещество отправили на экспертизу. Мужчине грозит уголовное дело за употребление и хранение наркотических веществ.
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