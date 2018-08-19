В припаркованной на столичной улице машине нашли мужчину в бессознательном состоянии

27-летнего мужчину в бессознательном состоянии обнаружили в машине, припаркованной на одной из улиц на Буюканах. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля два пакетика с желтым порошком, предположительно, наркотиками, и аппарат для их употребления.

"Мы попытались его привести в чувство, но он не реагировал. Рядом с ним в салоне мы нашли бутылку, аппарат для употребления наркотиков, а на переднем сидении нашли два пакетика порошка с веществом желтого цвета растительного происхождения".



В полиции сообщили, что мужчина свою вину признал, но с журналистами он отказался говорить, передает publika.md.



Найденное у задержанного вещество отправили на экспертизу. Мужчине грозит уголовное дело за употребление и хранение наркотических веществ.





Комментарии

Другие новости