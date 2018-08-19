У берегов Африки пропал танкер с экипажем из Грузии и РФ

Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469 с 17 гражданами Грузии и двумя россиянами на борту уже пятые сутки не выходит на связь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Отмечается, что в последний раз связь с танкером, который ходит под Панамским флагом, была установлена 14 августа, когда он находился в Гвинейском заливе у западных берегов Африки, передает korrespondent.net "Поисковая операция интенсивно продолжается. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", – рассказал представитель Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

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