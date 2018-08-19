Туристам не будут ставить отметки в паспорт о въезде в Иран

Иностранным туристам больше не будут ставить в паспорт печати о въезде в Иран. Об этом заявил глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана, передает Mehr.

Такие меры будут введены с целью развития туристической индустрии в стране на фоне введения США новых санкций в отношении Ирана. Проект закона уже одобрен министерством промышленности и торговли Ирана, МИД страны и полицией, передает korrespondent.net.

По словам Мунесана, за первые четыре месяца 2018 года число иностранных туристов, приехавших в Иран, возросло на 38%. В то же время число европейских туристов несколько снизилось, что повлияло на работу четырехзвездочных и пятизвездочных отелей.