В Египте ужесточают контроль над интернетом

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает BBC.

По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.

Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение, передает korrespondent.net.

Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.

Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.