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Целый букет нарушений: в столице остановили пьяного мотоциклиста. ВИДЕО
// фото: hittele.com
13:59, 19 Aug 2018
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Мотоциклиста, пьяного за рулем и без прав, остановила минувшей ночью полиция. Тест на алкоголь показал четырехкратное превышение нормы. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не прошел техосмотр.

"Мотоцикл отправили на штрафстоянку , а водителя - в наркодиспансер. У него не было водительских прав. Сказал, что забыл дома. Мотоцикл не зарегистрирован, был без номеров", - рассказал полицейский Виталий Гузун. 

Водитель настаивал, что алкоголь не употреблял:"Я выпил два-три бокала кваса. Два выпил тут неподалеку, третий возле заправки. А кроме кваса ничего не пил, ни водки, ни пива".

Отсутствие номера и техосмотра мотоцикла 26-летний мужчина объяснил недавней покупкой транспортного средства: "Парень, у которого я его купил, сказал мне, что документов на транспортное средство у него нет. Я говорил ему, что надо зарегистрировать мотоцикл, а он не приходит. Что я могу сделать?"

С 15 августа до 15 октября сотрудники Национальной патрульной инспекции проводят операцию "Мотоциклист", передает publika.md.




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