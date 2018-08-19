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ЛДПМ, ПДС и "ДА" терпят одну неудачу за другой
14:05, 19 Aug 2018
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Лидерам ПДС, Платформы «ДА» и ЛДПМ никак не удается мобилизовать людей на свои акции протеста. Представители этих трех формирований смогли собрать лишь порядка 100 человек из трех районов на манифестацию, организованную сегодня в Хынчештах.

На кадрах ниже можно заметить, что акция протеста скудная, а народ, кажется, совсем не воспринимает воинствующие послания, которые им пытаются навязать организаторы. Такие неудачи были отмечены в последние несколько недель в разных районах страны.

Так, в Оргееве лидеры Платформы «ДА», ПДС и ЛДПМ пережили несколько постыдных моментов. Они намеревались организовать акцию протеста в населенном пункте, но почувствовали на себе ярость местных жителей. Вооруженные метлами жители муниципия символически выметали из города тех, кто пришел нарушить их покой.

Подобная ситуация ранее произошла в Унгенах. Местные жители освистали около 100 представителей ПДС, Платформы «ДА» и ЛДПМ, а также несколько аффилированных НПО, требуя от них уйти. Жители Унген скандировали: «воры» и «обманщики». С таким же отношениям столкнулись Майя Санду и Андрей Нэстасе в Ниспоренах, откуда их выгнали люди, напоминает allmoldova.com.




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