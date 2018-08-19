Нэстасе обругали в Яловенах: Хочет быть депутатом, чтобы вернуться к воровству

Лидера Платформы «ДА» Андрея Нэстасе обругали в Яловенах местные жители. Они были недовольны тем, что представители ПДС, Платформы «ДА» и ЛДПМ "мутят воду" и преследуют лишь собственные скрытые интересы.

Манифестанты скандировали: «Нэстасе – обманщик!», «Майю Санду на мусор!» и несли плакаты против них с такими надписями: «Нэстасе хочет стать депутатом, чтобы вернуться к воровству!». Лидер Платформы «ДА» не хотел беседовать с недовольными людьми, передает allmoldova.com.

К другим представителям Платформы «ДА» отнеслись не лучше. Так, на видео видно, как активист Платформы «ДА» Николае Жосан напрямую сталкивается с яростью жителей Яловен. И такие неприятные эпизоды происходили в последние недели во многих районах. В Оргееве лидеры Платформы «ДА», ПДС и ЛДПМ пережили несколько постыдных моментов. Они намеревались организовать акцию протеста в населенном пункте, но почувствовали на себе ярость местных жителей.

Вооруженные метлами горожане символически выметали из города тех, кто пришел нарушить их покой. Подобная ситуация ранее произошла в Унгенах. Местные жители освистали около 100 представителей ПДС, Платформы «ДА» и ЛДПМ, а также несколько аффилированных НПО, требуя от них уйти. Жители Унген скандировали: «воры» и «обманщики». С таким же отношением столкнулись Майя Санду и Андрей Нэстасе в Ниспоренах, а также в Сороках, откуда их выгнали люди.