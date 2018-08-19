Протестующие Нэстасе бросали бутылки в оппонентов

Хулиганское поведение продемонстрировали сторонники Платформы «ДА» в Яловенах.

Обозленные тем, что местные жители испортили им акцию протеста и выгнали их из города, они стали бросать бутылки в тех, кто выступает против протеста. На видео ниже видно, как один из протестующих Андрея Нэстасе целится пластиковой бутылкой.

Напомним, сегодня Андрей Нэстасе, а также вице-председатель Платформы «ДА» Александр Слусарь были обруганы в Яловенах многочисленной группой разъяренных местных жителей. Они были недовольны мессаджами Слусаря и Нэстасе и настоятельно их попросили уйти из города. Люди несли плакаты против Платформы «ДА» и скандировали: «Долой Нэстасе!», «Нэстасе в тюрьму!», «Вон!». Безопасности политических лидеров, которых выгоняли из Яловен, обеспечивали полицейские. В результате Нэстасе и Слусарь были вынуждены покинуть город. Такие позорные эпизоды в последние несколько недель происходили в разных регионах страны, отмечает allmoldova.com.