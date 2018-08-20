В Молдове запретят использовать и продавать пластиковые пакеты

Полиэтиленовые пакеты заменят на бумажные или матерчатые. Соответствующие поправки в законопроект о запрете пластиковых изделий рассмотрят на сегодняшнем заседании правительства. Внедрить его планируют поэтапно с 2019 до 2021 года.

Ранее документ одобрили в парламенте. За использование полиэтиленовых пакетов физическим лицам грозит до семи с половиной тысяч леев штрафа, юридическим - до 10.

По статистике, ежегодно каждый гражданин Молдовы использует в среднем 140 таких пакетов. Установлено, что они разлагаются несколько сотен лет, а при сгорании выделяют токсичные вещества.