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Пытался ввезти царские монеты: молдаванина задержали на украино-белорусской границе
// фото: glavnoe
10:27, 20 Aug 2018
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На украино-белорусской границе в международном пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела "Овруч" Житиомирського отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили три старинные монеты, которые возможно представляют историческую ценность.

При осмотре личных вещей гражданина Республики Молдова, который пешком шел в Украину, правоохранители обнаружили царские монеты "Рубль", отчеканенные в 1723,1732 и 1798 годах, передает glavnoe.ua.

Находка изъята представителем таможни, о чем составлен соответствующий протокол.




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