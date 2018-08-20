Министр Новой Зеландии доехала в роддом на велосипеде

Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер решила отправиться рожать на велосипеде. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Кроме любви к велопрогулкам, причиной такого поступка стало то, что в машине не хватало места для "группы поддержки", написала министр.

Также 38-летняя Джентер рассказала, что поездка подняла ей настроение перед родами, передает Корреспондент.

Фото: instagram.com/julieannegenter