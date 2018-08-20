В пригороде Парижа произошел пожар в доме: более 20 пострадавших

В коммуне и северном пригороде французкого Парижа Обервилье произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает Le Parisien.

По данным газеты, не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате возгорания. Также среди пострадавших оказались 10 полицейских, которые вошли в здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного огня, передает Корреспондент.

Издание сообщает, что семь человек находятся в тяжелом состоянии. При этом о характере их травм не сообщается.

Всего, как сообщается, к ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар. Он приветствовал "образцовую" работу пожарных и полицейских, которые, по его словам, начали немедленно действовать для обеспечения безопасности жителей.