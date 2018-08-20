В небе над США сняли огромный огненный шар. ВИДЕО

Несколько десятков жителей американского штата Алабама стали свидетелями огромного яркого шара в небе, который взорвался ночью 17 августа. Видео со взрывом в небе опубликовала NASA в Facebook.

"Все небо засветилось ярко-синим цветом, я был на дороге рядом с пустым полем без уличных фонарей. Это было очень ярко!" – прокомментировал один из очевидцев этого явления в небе.

"Результаты показывают, что огненный шар был как минимум в 40 раз ярче, чем полнолуние. Шар получился в результате взрыва небольшого астероида диаметром 2 метра (6 футов)", – говорится в сообщении.

Возможно, что некоторые мелкие кусочки упали на землю, но неясно, все ли мелкие куски смогли достичь поверхности, добавили в NASA. Если частицы метеора достигли поверхности, то охотники за метеоритами могут их найти и выручить за них немалые деньги, пишет Корреспондент.