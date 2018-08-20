В Анкаре стреляли в американское посольство

В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 05:00 по местному времени, передает Корреспондент.

Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось.

Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия. Отряды полиции города ищут нападавших.

Напомним, в последний месяц отношения США и Турции резко обострились. Из-за отказа освободить американского пастора Вашингтон ввел санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. Вскоре глава Белого дома Дональд Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции.

Анкара в ответ объявила о бойкоте американской электроники и ввела ответные пошлины на товары из США.