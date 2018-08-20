Обвал моста в Генуе: комиссия назвала причину

Сразу несколько факторов стали причиной обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе. Об этом заявил Роберто Феррацци, председатель инспекционной комиссии, созданной Министерством инфраструктуры и транспорта Италии, сообщает в воскресенье, 19 августа La Repubblica.

"Мост сначала согнулся, а потом упал. Было несколько факторов, которые привели к обрушению виадука", - сказал Феррацци.

В то же время, он отметил, что динамика катастрофы пока непонятна, эксперты пытаются определить, какой элемент разрушился первым и спровоцировал обвал, пишет Корреспондент.

Основное внимание пока сосредоточено на поперечных железобетонных балках. Однако Феррацци отметил, что версия с обрывом вант не исключается.

Накануне сообщалось, что операция по поиску погибших под завалами моста завершена. Таким образом официальное количество погибших достигло 43.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика.