В Молдове отметят всемирный день чистоты

Всемирный день чистоты отметят в Молдове 15 сентября. Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании мэрии. Руководство неправительственной организации "Hai Moldova" обратилось к властям за помощью для организации экологических акций.

"Просим вас, в зависимости от ваших полномочий и должностей, помочь нам как в организации, так и в информировании, потому что мы молодая команда. Вы, с вашим опытом, можете помочь нам провести это мероприятие."

Исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну поддержал инициативу, и призвал граждан поучаствовать в глобальной уборке. Всемирный день чистоты отмечают 150 стран мира.