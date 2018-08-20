Оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори объявили в стране. До сих пор подтвердилось 90 случаев заболевания, еще 83 пациента находятся находятся под наблюдением врачей с подозрением на инфекцию.
Данные огласил на экстренном заседании чрезвычайной комиссии по общественному здоровью премьер Павел Филип. Он был возмущен тем, что ответственные учреждения поздно отреагировали на вспышку кори.
"Прежде всего, безответственность проявляют те, кто выступает против вакцинации, и это очень странно. Мы говорим о религиозных общинах, но ведь есть и родители, которые против прививок. Безответственность местных властей, в случае воспитанников лагеря в селе Морены. Безответственность руководства образовательных учреждений, которое позволяет детям без прививок находится в коллективе. Мне очень жаль, но сам факт, что мы проводим это заседание по моей инициативе, говорит, что учреждения плохо справляются со своими обязанностями", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Глава кабмина также отметил, что с каждым годом показатель привитых от кори детей сокращается. Если десять лет назад вакцинацию проходили почти 95% несовершеннолетних, сейчас лишь 87.
Вспышку кори зарегистрировали в баптистком лагере в Унгенском районе, который работал без авторизации.
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