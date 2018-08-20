В Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола

В Демократической республике Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола, передает AFP.

Всего в Конго зарегистрировали 90 случаев заболевания вирусом Эбола, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные, передает Корреспондент.

Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет.

"Мы не знаем, были ли определены все возможные цепи передачи (заболевания - ред.)", - сказал представитель ВОЗ.